Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından bugün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı.

Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen, milli sporculara ortaokul ve liselerde yüzde 100 burs imkanı sağlayan Milli Sporcu Bursu Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada, daha önce 52 vakıf üniversitesiyle "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı attıklarını hatırlattı.

Bu mutabakatla milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz eğitim görmelerinin önünü açarak, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, gençlere hem sportif kariyer hem de akademik kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Söz konusu çalışmanın, gerek akademi dünyasının, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve sporculara yönelik geniş vizyonunu ifade eden çok kıymetli bir çalışma olduğuna işaret eden Kasapoğlu, çalışmanın en başından beri bu konuya dahil olması ve süreci anbean takip etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporculara ve gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76 sporcunun bu burstan faydalandığını anımsatarak, bu sporcuların Koç, Sabancı, Bahçeşehir, TOBB, Medipol, Türk Hava Kurumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi en yüksek puanlı okulların da yer aldığı 26 üniversiteye kayıt yaptırdıklarını anlattı.

"Sporcularımız bu okullarda tıp, mühendislik, psikoloji, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, yazılım mühendisliği, biyomedikal gibi bölümlerde üniversite hayatlarına başlamış oldular. Aynı zamanda bu 76 sporcumuz, diğer arkadaşlarının da gelecekte akademik kariyer yoluna dahil olmaları için de öncü bir role sahip oldular. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyor, bütün sporcularımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum. Sporcu bursunun hayata geçmesinde emeği geçen herkese de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, yükseköğretim bursunun, sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu, bütün eğitim basamaklarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, bugün imzaladıkları protokolle sporcu bursunun kapsamına ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini bildirdi.

"Her madalyanın arkasında bir fedakarlık hikayesi var"

Bakan Kasapoğlu, gelişmiş pek çok ülkenin; sanat, spor ve bilim alanında üstün yetenekli gençlerini geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemler hayata geçirdiğine işaret etti.

"Çünkü yetenekli bireyler, toplam nüfusun en fazla yüzde 3 civarındaki kısmını oluşturmakta ve bu bireyler toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstlenmektedir. Yaşıtlarından farklı gelişime ve potansiyele sahip gençlerin başarılı olmaları ya da potansiyellerini bütünüyle açığa çıkarabilmeleri için farklılaştırılmış bir programa tabi tutulması gerekiyor. Spor alanında da aynı durum söz konusu… Yetişen her şampiyonun, uluslararası ölçekte alınan her madalyanın, ülkeler için birer prestij unsuru olma özelliği var. Bu durum sosyal, kültürel, hatta ekonomik olarak bir ülke için çok önemli bir durum. Yani sportif başarı, fiziksel aktiviteden çok daha fazlasına temas eden bir olgu… Başarı ise asla tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Her madalyanın arkasında bir özveri, çaba, fedakarlık hikayesi var. Gerek sporcularımızın, gerek antrenörlerimizin gerekse çok kıymetli ailelerimizin özverileri, emekleri var. Bu sporcular, çok küçük yaşlardan itibaren son derece disiplin içerisinde sürdürülen bir hayata dahil oluyorlar. Yedikleri, içtikleri, sosyal hayatları, egzersizleri, boş zaman aktiviteleri, eğlenceleri, tatilleri hayatlarına etki eden her şey kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Antrenman salonları, spor salonları, sahalar adeta ikinci bir ev haline geliyor. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde Türk spor tarihinde ilk defa altın madalya kazanan, gururumuz İbrahim Çolak çok güzel bir cümle kurmuştu; 'O 50 saniye için 19 yıl çalıştım' demişti. İşte ortaya konan özveriyi özetleyen cümle tam olarak budur."

[Fotoğraf: AA]

"Aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı"

Bakan Kasapoğlu, akademik başarı için de uzun saatler planlı ve programlı ders çalışmak gerektiğine dikkat çekti.

"İşte bu noktada sporcularımız, ikisi için de yeterli zamanı bulamamanın sıkıntısını çekiyorlardı. Çocuklarının istikbalini düşünen aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz, süreci müstakil olaylar ekseninde değil, büyük resmin tamamını kapsayacak nitelikte ele aldık."

[Fotoğraf: AA]

"2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun hizmetine dahil etmiş oluyoruz"

Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı atıp mutabakat imzaladıklarını, bugünse 11 okul ve 3 özel öğretim derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getirdi.

"Bahçeşehir Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Sınav Kolejleri, Final ve Hedef Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, TED Kolejleri, Doğa Kolejleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bilnet Okulları ile Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Türkiye Özel Okullar Derneğine (TÖZOK) bağlı okullarda ortaöğretimde yüzde 100 sporcu bursu imzalarımızı atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim Derneği, seferberliğimize desteği kontenjanını ve Çözüm Kolejleri'ni de dahil ederek artırdı. Bugün imzalayacağımız mutabakatla 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Özel okullarımızın ve kolejlerimizin büyük bir kısmında da artık sporcularımız tam burslu… Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Sporcularımız mutlu olacak. Bütün eğitim basamaklarında, sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan sonra hiçbir engel kalmayacak. Aynı zamanda okullarımız da istedikleri sporcuya burs verme imkanına sahip oluyorlar. Pek çok kolejimizin sportif hedefleri var. Bu kolejlerimizin pek çok branşta yıldızlarda, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük hedefleri var. İşte bu mutabakat, kolejlerimize branşlarda derinleşebilme fırsatını da vermiş oluyor."