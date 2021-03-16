Güreşte gözler başkent Budapeşte'de 18-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyat elemelerine çevrildi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 sıklette olimpiyat kotası alan Türkiye, Budapeşte'de 14 sıklette Tokyo Olimpiyatları için vize arayacak.

Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kiloda Taha Akgül, 57 kiloda Süleyman Atlı, grekoromende de 130 kiloda Rıza Kayaalp, 97 kiloda Cenk İldem olimpiyat kotası almıştı.

Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde müsabakalar erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 6'şar sıklette gerçekleştirilecek. Sıkletlerinde finale yükselen sporcular, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Soner Demirtaş ve Süleyman Karadeniz, elemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, elemelere hazır olduklarını belirtti.

"Tokyo Olimpiyatları vizesi için Macaristan'da mücadele vereceğiz. Uzun bir kamp süreci geçirdik. Pandemi süreci nedeniyle bir yıl müsabaka olmadı. Kamp öncesi Ukrayna'da turnuvaya gittik, güzel sonuçlar aldık. İyi bir şekilde olimpiyat elemelerine hazırlandık."

Soner, Macaristan'da serbest stilde 4 milli güreşçinin olimpiyat kotası için mücadele edeceğini hatırlattı.

"Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde 2 arkadaşımız kota almıştı. Macaristan'da 4 kotayı birden alıp Tokyo Olimpiyatları'na serbest stilde tam takım halinde katılmak istiyoruz. Bunun öncesindeki bütün şampiyonalarda güreş olarak üstümüze düşenin en iyisini yaptık, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Allah'ın izniyle burada üstümüze düşeni yapıp 4 kotayı da alacağız."

Süleyman Karadeniz olimpik sıklete geçti

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Süleyman Karadeniz, elemelerde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Süleyman, Budapeşte'de serbest stil 97 kiloda mindere çıkacak.

"92 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. Hocalarım olimpik sıklet olan 97 kiloya yükselmemi söylediler. Turnuvalarda iyi sonuç aldığımı düşündüm ve 97 kiloda olimpiyat elemesine gideceğim. Kendimi hazır hissediyorum. İnşallah ülkemi güzel bir şekilde temsil edeceğim."