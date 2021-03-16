Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi, şampiyonluk yarışına tekrar katılmak için bir şans olarak görülüyor.

Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşmüştü.

Hem yönetim, hem takım, hem de teknik heyet, derbiye odaklanmış durumda. Pazar günü oynanacak maçı kazanmak isteyen sarı lacivertliler, puan farkını eritmek ve Beşiktaş ile olan ikili averajını düzeltmek istiyor.

Şu an için yönetim tarafından teknik heyet ile ilgili radikal bir karar beklenmiyor. Teknik direktör Erol Bulut da, sezon başından beri yakalanan deplasman formunu bu maçta da sürdürmek istiyor.

Sarı lacivertlilerde dev derbi öncesinde Mesut Özil, Gökhan Gönül, Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları devam ediyor.