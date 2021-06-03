Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Abdullah Ilgaz'dan bronz madalya
Milli sporcu Abdullah Ilgaz, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada Abdullah Ilgaz'ın T47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.91'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak üçüncü olduğu ve bronz madalya kazandığı aktarıldı.
Şampiyonada milli takımın 2'si altın, 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalyasının bulunduğu kaydedildi.
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