Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada Abdullah Ilgaz'ın T47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.91'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak üçüncü olduğu ve bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Şampiyonada milli takımın 2'si altın, 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalyasının bulunduğu kaydedildi.