Geçen yıl THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in Rusya temsilcisi Khimki takımıyla yaptığı maçın devre arasında proje destekçisi, sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde 11 dansçının kan kanseriyle mücadele dansına, milli basketbolcular Emircan Koşut, Berk Demir, Erkan Yılmaz, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal, milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ve milli eskrimci Fatma Zehra Köse evlerinde yaptıkları dans hareketleriyle destek oldu.

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneğinin öncülüğünde ve Fresenius Medical Care'in koşulsuz desteği ile gerçekleştirilen projede, 7 milli sporcunun yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla "Lösemi ise Bir Çaresi Var" dedi.