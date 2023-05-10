Milli sörfçü Cavit Biriz Fransa'da ikinci oldu

Farklı ülkelerden 21 sporcunun yer aldığı IQ Foil kategorisinde yarışan Biriz, uluslararası alanda madalyaları bulunan birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan 25 yaşındaki Onur Cavit Biriz, rüzgar sörfüne 9 yaşında başladı.

İlk olarak özel antrenörlerden ders alan sporcu, ardından da özel bir kulübe yazılarak kısa sürede kendisini hızla geliştirdi.

Antrenman ve yemek programına harfiyen uyan, günde 6-7 saat çalışan Onur Cavit, emeklerinin karşılığını 14 yaşında milli takıma seçilerek aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Biriz, Türkiye'de 2015 ve 2016 yılında gençler kategorisinde, ardından üç yıl boyunca da genel kategoride üst üste birincilik elde etti.

Ulaşılması zor bir seri yakalayan, madalya ve kupaları bir bir toplayan milli sporcu, "En büyük hayalim" dediği olimpiyatlara katılma hedefini de gerçeğe dönüştürdü.

Biriz, son olarak Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek büyük gurur yaşadı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini sürdüren Biriz, sörfteki başarısına bir yenisini daha ekleyerek Fransa'dan da gümüş madalyayla döndü.

[Fotoğraf: DHA]

"Kendimi hazır tutuyorum"

Rüzgar sörfünü 16 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirten Onur Cavit Biriz, madalyaya ulaşmanın kendisi için büyük gurur ve mutluluk olduğunu söyledi.

"Ülkemi temsil ettiğim her yarışma, her an benim için çok önemli. Amacım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak, kendimi hazır tutmak. Sörf, elbette kolay bir spor değil. Güçlü olmanız, beslenmenize ve yaşamınıza çok dikkat etmeniz, belirli bir plan dahilinde olmanız gerekiyor. Başarının yolu, her işte olduğu gibi sörfte de çok çalışmak ve kendinize güvenmekten geçiyor. Ben de bunu yapıyorum. Sörfü çok seviyorum. Zaten sevmediğiniz, haz almadığınız bir işte ilerleyemezsiniz. Çalışırken, elde etmeyi hedeflediğim yeni başarılara, madalyalara odaklanıyorum. Temel motivasyonumu bu şekilde sağlıyorum."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Hedef hiçbir zaman bitmez."

​İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı ise İzmir'deki bir üniversite olarak su sporlarında yer almanın çok anlamlı olduğunu söyledi.