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Spor
AA 19.08.2023 20:55

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş olimpiyat kotası aldı

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 4. olarak Paris 2024'e katılma hakkı kazandı.

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş olimpiyat kotası aldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Çağla Baş, 610.9 puanla 4. sırada, Suzan Çevik ise 607.8 puanla 5. sırada yer alarak final müsabakasına yükseldi.

Milli sporculardan Çağla Baş, final müsabakasını 607.8 puanla 4. sırada tamamlarken 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota kazandı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Suzan Çevik ise müsabakayı 5. sırada tamamladı.

Organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH 1 kategorisinde yarışan milli sporcu Taha Yasin Küsmüş ise 562 puanla 4. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan Murat Oğuz ise 546 puanla 18. sırada, Cevat Karagöl ise 545 puanla 19. sırada yer aldı.

Finalde yarışan milli sporcu Taha Yasin Küsmüş de attığı 189.5 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı.

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