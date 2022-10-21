Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli para yelkenciler Dünya Şampiyonası'nda ilk gün yarışlarını tamamladı
[Fotograf: AA]
Milli para yelkenciler, Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda ilk gün yarışlarını tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hiroşima kentinde devam eden Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda 13 farklı ülkeden 120 sporcu mücadele ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Organizasyonda ay yıldızlı sporculardan Miray Ulaş, hansa 303 kadınlar kategorisinde 2. sırada bulunurken, genel klasmanda 9. sırayı elde etti.
Milli sporcu İbrahim Kalay ise hansa 303 erkekler kategorisinde 23. sırada yer aldı. Milli para yelken sporcuları yarışlara yarın da devam edecek.
Etiketler: Japonya
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