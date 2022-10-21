Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hiroşima kentinde devam eden Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda 13 farklı ülkeden 120 sporcu mücadele ediyor.

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Organizasyonda ay yıldızlı sporculardan Miray Ulaş, hansa 303 kadınlar kategorisinde 2. sırada bulunurken, genel klasmanda 9. sırayı elde etti.

Milli sporcu İbrahim Kalay ise hansa 303 erkekler kategorisinde 23. sırada yer aldı. Milli para yelken sporcuları yarışlara yarın da devam edecek.