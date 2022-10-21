Bayrampaşa Belediye Stadı'nda Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Polonya ve Sırbistan'dan toplam 20 takım 3 gün boyunca mücadele verecek.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Aydıner, törende yaptığı konuşmada, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, güreş, atletizm ve daha birçok branşta ismini altın harflerle tarihe yazdıran milli sporcuların ilçelerinde yetiştiğini vurguladı.

"Arda Turan, Necip Uysal, Hidayet Türkoğlu, Semih Erden, Mete Gazoz, Eda Erdem ve daha birçok yıldızın yetiştiği bir ilçeyiz. Spor denince akla gelen tek ilçeyiz belki de. Savaşların konuşulduğu bir dönemde de ne yapabiliriz diye kendi aramızda konuştuktan sonra sporun kardeşlik ve barışın hüküm sürdüğü tek alan olduğunu ve böyle güzel bir organizasyonla da gençler üzerinde etkili olacağımızı düşündük. 7 ülke, 20 takım ve 200'e yakın sporcumuzu bir araya getirdik ve şu mesajı verdik; Bazı liderler savaş peşinde koşabilir ama değişik ülke ve kültürlerden gençler olarak savaş değil kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz. Bunun en güzel yolu da spordan geçiyor, mesajını umarım bizleri seyreden herkese verebiliriz."

[Fotoğraf: AA]

Başlama vuruşunu Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yaptığı turnuva, 23 Ekim Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

[Fotoğraf: AA]