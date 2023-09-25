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Spor
AA 25.09.2023 09:43

Milli para tekvandocular Dünya Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Mehmet Sami Saraç, bronz madalya kazandı.

Milli para tekvandocular Dünya Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Veracruz kentinde düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren şampiyonanın son gününde 3 sıklette, 4 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler +80 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Sami Saraç, bronz madalya aldı. Türkiye, böylece toplam 10 sıkletin 7'sinde madalya kazanarak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, 12 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Organizasyonda madalya alan milli sporcular ise şunlar:

Gümüş madalya: Gamze Gürdal (57 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo)

Bronz madalya: Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Seçil Er (65 kilo), Ali Can Özcan (58 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

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