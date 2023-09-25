Galatasaray ile İstanbulspor 47. randevuda

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Son 18 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi ligdeki son 4 maçta 6 gol attı

Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.

Kazımcan Karataş forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, karşılaşmada oynamayacak.

RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

47. randevu

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 31, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 104 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

İstanbulspor'un ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray'ın, Süper Lig'de deplasman maçlarında da rakiplerine üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'a konuk olarak çıktığı maçların 14'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi.

Bu maçlarda 46 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.