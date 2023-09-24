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Spor
AA 24.09.2023 22:15

Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu İtalya'da ikinci oldu

Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Açık Su Yüzme Yarışları'nda ikinci sırayı aldı.

Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu İtalya'da ikinci oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sardinya şehrinde yapılan organizasyonda mili sporcu Koral Berkin, S6 kategorisinde 25.10.00'lık derecesiyle ikincilik elde etti.


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