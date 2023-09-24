Milli para yüzücü Koral Berkin Kutlu İtalya'da ikinci oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sardinya şehrinde yapılan organizasyonda mili sporcu Koral Berkin, S6 kategorisinde 25.10.00'lık derecesiyle ikincilik elde etti.

World Para Swimming Açık Su Yüzme Yarışmalarında S6 kategorisinde yarışan sporcumuz Koral Berkin Kutlu, 1.5 km. mesafesinde 25.10.00’luk derecesiyle 2. oldu.



Başarılarından dolayı sporcumuz Koral Berkin Kutlu ve antrenörü Mehmet Fatih Kurt’u tebrik ederiz. pic.twitter.com/lT4n7Wsrwx — Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) September 24, 2023