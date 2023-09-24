Milli sporcu Ali Cengiz Dünya Şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.

Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

"Olimpiyatlara son dünya şampiyonu olarak gitmenin gururunu yaşayacağım. Orada da hedefim bayrağımızı göndere çekerek Türkiye'nin ismini altın harflerle tarihe yazdırmak."



Dünya şampiyonu güreşçimiz Ali Cengiz, hislerini sıcağı sıcağına @trtsporyildiz ile paylaştı. pic.twitter.com/14KKKN8ymA — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2023

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya

Türkiye Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.

Türkiye Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde (10), serbest stil kadınlarda (10) ve erkeklerde (10) toplam 30 sporcuyla katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

87 kiloda Ali Cengiz ve 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu altın, 130 kiloda Rıza Kayaalp gümüş, 125 kiloda Taha Akgül, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 72 kiloda Selçuk Can ile 63 kiloda Enes Başar ise bronz madalya kazanan sporcular oldular.

Ve Belgrad’da İstiklâl Marşımız!



Teşekkürler Ali Cengiz! pic.twitter.com/dP8FQv63lJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2023

Bakan Bak'tan Ali Cengiz'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

"Sırbistan’ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz’i kutluyorum. Milli güreşçimize ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar ile 72 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Selçuk Can’ı da tebrik ediyorum."