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Spor
AA 24.09.2023 20:35

Yalıkavakspor Avrupa Kupası'nda tur atladı

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turu rövanş maçında rakibi Portekiz’in Ada De Sao Pedro Do Sul takımını mağlup eden Yalıkavakspor bir üst tura yükseldi.

Yalıkavakspor Avrupa Kupası'nda tur atladı
[Fotograf: İHA]

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turu rövanş maçında Yalıkavakspor, Portekiz ekibi Ada De Sao Pedro Do Sul ile karşılaştı.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 13-12 önde kapatan Yalıkavakspor, maçı da 30-25 kazanarak üçüncü tura yükselme başarısı gösterdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Dün oynanan ilk maçı Ada De Sao Pedro Do Sul 27-23'lük skorla kazanmıştı.

Türkiye'yi temsilen dört ekibin mücadele ettiği Avrupa Kupası'nda tur atlayan ilk ekip Yalıkavakspor olurken ilk maçlarını galibiyetle tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Görele Belediyesi 30 Eylül'de rövanş maçlarını oynayacak.

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