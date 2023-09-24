Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.09.2023 20:30

Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11’de üç değişikliğe gitti. Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan de ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik
[Fotograf: İHA]

Teknik direktör Kartal, Bitexen Antalyaspor karşılanmasının ilk 11'inde yer alan ancak Alanyaspor kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmayan Serdar Aziz ve Miha Zajc ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine, İsmail Yüksek, Dijiku, İrfan Can'a forma verdi.

İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.

Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo oturdu.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise ligde bir önceki Kasımpaşa maçının kadrosuna göre sadece kaleci değişikliğine gitti. Erdoğan, kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın yerine Yusuf Karagöz'e görev verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i; Yusuf Karagöz, Antonio Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Nicolas Janvier, Barbadas Novais, Efecan Karaca, Carlos Eduardo vöe Sergio Cordova'dan oluştu.

Öte yandan Alanyasporlu futbolcular, sahaya "23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası"na ilişkin kutlama pankartıyla çıktı.

ETİKETLER
Alanyaspor Fenerbahçe Süper Lig
Sıradaki Haber
Badmintonda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti Polonya'da şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi'ye Azerbaycan elektriği verildi
21:06
Nijer Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladı
20:31
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 14 kişi hastaneye kaldırıldı
20:23
Hatay'da yıkım sırasında bina çöktü: 1 ölü
19:53
İstanbul Valiliği'nden 'Kuveytli turiste saldırı' iddialarına yalanlama
19:41
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Uluslararası Uzay Kongresi'nde
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Arnavutköy'de bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Arnavutköy'de bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ