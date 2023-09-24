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Spor
TRT HABER / AA 24.09.2023 19:55

Fenerbahçe Alanya'da tek golle sevindi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sarı lacivertli ekibin golünü İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe Alanya'da tek golle sevindi
[Fotograf: İHA]

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında hata yapmadı. 15 punala liderliğini sürdüren Fenerbahçe beşte beş ile namağlup unvanını da devam ettirdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci filelerle buluşturdu.

59. dakikada, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ligde ilk yenilgisini alan Alanyaspor 7 puanda kaldı.

Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik
Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik

Fenerbahçe'den 12'de 12

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.

Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakika Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti.

39. dakikada Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

GOL - 43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Fred'in sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada Szymanski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

59. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 80 Anderson), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo (Dk. 68 Oğuz Aydın), Novais (Dk. 73 Hadergjonaj), Cordova.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Batshuayi), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş), Szymanski (Dk. 89 Samet Akaydin), Tadic (Dk. 78 Kent), Dzeko (Dk. 78 Oosterwolde).

Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 75 Tadic, Dk. 85 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho, Dk. 90+6 Anderson (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Ömer Erdoğan (Teknik Direktörü) (Corendon Alanyaspor)

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