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Spor
AA 24.09.2023 18:20

TBMM Futbol Takımı Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Turnuvası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı, ikinci oldu.

TBMM Futbol Takımı Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

Heyetin başkanlığını AK Parti 25. dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı'nın yaptığı, AK Parti'den Ahmet Salih Dal ve Mustafa Köse, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, 27. dönem milletvekilleri Ahmet Özdemir, Fehmi Küpçü, Osman Ören, Sait Kirazoğlu, Salih Cora, Selim Gültekin, Tamer Dağlı, 26. dönem milletvekilleri Ali Sarıkaya ve Oktay Çanak, 24. dönem Milletvekili Fahrettin Poyraz, 23. dönem Milletvekili Zekeriya Aslan ve CHP'den Ahmet Kaya'nın yer aldığı TBMM Futbol Takımı, finalde Romanya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçı kaybederek ikinci oldu.

TBMM Futbol Takımı Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ın başlama vuruşunu yaptığı final maçını izlemeye gelen Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri ve velileri de tribünden destek verdi.

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