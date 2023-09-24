Liverpool galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Premier Lig’in 6. haftasında Liverpool ile West Ham United, Anfield Road Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mohamed Salah’ın 16. dakikada penaltıdan kaydettiği golle ev sahibi 1-0 öne geçerken, konuk ekip 42. dakikada Jarrod Bowen’in golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Darwin Nunez, 60. dakikada Liverpool’u yeniden öne geçirdi. Kırmızılarda 81. dakikada oyuna dahil olan Diogo Jota 4 dakika sonra farkı 2’ye yükselten golü attı.

Müsabakayı 3-1 kazanan Liverpool, puanını 16’ya yükseltirken, Manchester City’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Salah seriye devam etti

Liverpool’un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, West Ham karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltirken, Premir Lig’de üst üste 12 maçta gol katkısı sağladı.

Bu seriyi ikinci kez başaran 31 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Liverpool tarihinin Premier Lig’de en golcü futbolcusu konumunda bulunan Salah, 142. golüne ulaştı.

Brighton & Hove Albion çıkışını sürdürdü

Sezonunun formda ekiplerinden Brighton & Hove Albion, konuk ettiği Bournemouth'u Milos Kerkez (kendi kalesine) ve Kaoru Mitoma'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Puanını 15'e çıkaran Brighton & Hove Albion 3'üncü, 3 puanlı Bournemouth 17'nci sırada yer aldı.

Chelsea, Aston Villa'yı tek golle geçti

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea ise ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Aston Villa'ya 3 puanı getiren golü, 73. dakikada Ollie Watkins kaydetti. Chelsea'de Malo Gusto, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

12 puanlı Aston Villa 6'ncı, 5 puanlı Chelsea 14. sırada haftayı kapattı.