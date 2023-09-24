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Spor
AA 24.09.2023 19:45

Binicilikte TBMM Kupası'nı Kaan Kızılkaplan kazandı

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Charmeur 427" isimli atıyla Kaan Kızılkaplan kazandı.

Binicilikte TBMM Kupası'nı Kaan Kızılkaplan kazandı
[Fotograf: AA]

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Organizasyonun son gününde biniciliğin prestijli yarışmalarından TBMM Kupası sahibini buldu.

Tek kategoride yapılan 145 santimetre engel atlama yarışmasında, Başkent Binicilik Kulübünden Kaan Kızılkaplan, "Charmeur 427" isimli atıyla birinci oldu.

"Giruso H" isimli atıyla mücadele eden Hulki Karagülle ikinciliği elde ederken, "Karnet" isimli atıyla yarışan Osman Şen ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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