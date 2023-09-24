Milli judocu Mihael Zgank Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler -90 kiloda milli sporcu Mihael Zgank üçüncülük maçında Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Mihael Zgank bronz madalyanın sahibi oldu



Bakü Grand Slam’de erkekler -90 kg.da mücadele eden sporcumuz Mihael Zgank Bronz Madalya müsabakasında Azeri Murad FATIYEV'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



Judo ailesi olarak sporcumuzu ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz pic.twitter.com/yx7IwLouHL — Judo Federasyonu (@turkjudo) September 24, 2023