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Spor
AA 24.09.2023 21:35

Milli judocu Mihael Zgank Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Milli judocu Mihael Zgank, Azerbaycan'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren Bakü Grand Slam'de bronz madalya elde etti.

Milli judocu Mihael Zgank Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler -90 kiloda milli sporcu Mihael Zgank üçüncülük maçında Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


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