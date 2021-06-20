Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven yine podyumda
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin dördüncü ayağı Monza’da podyuma çıktı. Milli sporcu Ayhancan Güven, İtalya'nın Monza pistindeki iki yarışta da podyumda yer aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya takviminin dördüncü durağı Monza’daki iki yarışta da podyumda yer almayı başardı.
İtalya'nın Monza pistindeki ilk yarışı üçüncü bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta ise podyumun ikinci sırasını elde etti.
Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Cup Almanya serisinde peş peşe altıncı podyumunu yaptı.
Serinin beşinci ayağı 9-11 Temmuz tarihlerinde Hollanda’daki Zandvoort Pisti’nde koşulacak.
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