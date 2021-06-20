Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya takviminin dördüncü durağı Monza’daki iki yarışta da podyumda yer almayı başardı.

İtalya'nın Monza pistindeki ilk yarışı üçüncü bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta ise podyumun ikinci sırasını elde etti.

Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Cup Almanya serisinde peş peşe altıncı podyumunu yaptı.

Serinin beşinci ayağı 9-11 Temmuz tarihlerinde Hollanda’daki Zandvoort Pisti’nde koşulacak.