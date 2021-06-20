Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 23:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Efelere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden millileri kutladı.
"Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum."
Tebrikler #FileninEfeleri— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 20, 2021
CEV Avrupa Altın Ligi’nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum.???????? pic.twitter.com/5950eaXxkN
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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