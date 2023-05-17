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Spor
AA 17.05.2023 12:11

Milli okçulardan 2 bronz madalya

Çin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Türkiye, makaralı yay takım müsabakalarında hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazandı.

Milli okçulardan 2 bronz madalya
[Fotograf: AA]

Şanghay kentinde devam eden organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Fransa'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Hollanda'ya yenilen milliler, üçüncülük müsabakasında İran ile karşılaştı. İran'ı 233-224 mağlup eden mili takım, bronz madalya elde etti.

Milli okçulardan 2 bronz madalya

Hazal Burun, İpek Tomruk ve Irmak Yüksel'in yer aldığı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı ise son 16 turunda Endonezya'yı, çeyrek finalde Hindistan'ı mağlup etti.

Yarı finalde Meksika'ya yenilen ay-yıldızlı ekip, bronz madalya müsabakasında Büyük Britanya'ya 231-230 üstünlük sağlayarak üçüncü oldu.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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