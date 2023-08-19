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Spor
AA 19.08.2023 14:18

Milli okçular Paris'ten madalyasız dönüyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz'un da kadrosunda yer aldığı milli takım, Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında madalya kazanamadı.

Milli okçular Paris'ten madalyasız dönüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden organizasyonda Türkiye'yi klasik yayda dörder erkek ve kadın sporcu temsil etti.

Erkeklerde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun; kadınlarda Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı yarıştı.

Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde Avustralyalı Ryan Tyack'a ikinci turda 7-1 yenilerek elendi. Bu kategoride milliler arasında en başarılı sonucu, üçüncü turda Tyack'ı yenerek son 16 turunda mücadele eden Berkay Akkoyun elde etti.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Berkay Akkoyun'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 6-0 mağlup oldu.

Kadınlar klasik yayda ise Ezgi Başaran ve Elif Berra Gökkır, son 16 turuna kadar yükseldi.

Berkay Akkoyun, Ezgi Başaran ve Elif Berra Gökkır, son 16 turunda rakiplerine mağlup olarak elendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler klasik yayda Mete Gazoz ile bireyselde altın madalya elde ederken, takım halinde dünya ikincisi olmuştu.

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