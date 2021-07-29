​​​​​​​Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti.

İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti.

#Tokyo2020'de bireysel okçuluk elemelerinin 2. turunda Avustralyalı rakibi Ryan Tyack'i 7-3'lük skorla yenen milli okçumuz Mete Gazoz, bir üst tura yükseliyor!



Tebrikler Mete! pic.twitter.com/xFfZXWEG9J — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021

Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.

Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.