Milli okçu Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti.
İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti.
#Tokyo2020'de bireysel okçuluk elemelerinin 2. turunda Avustralyalı rakibi Ryan Tyack'i 7-3'lük skorla yenen milli okçumuz Mete Gazoz, bir üst tura yükseliyor!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021
Tebrikler Mete! pic.twitter.com/xFfZXWEG9J
Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.
Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.
Ve söz Mete Gazoz'da! #Tokyo2020 #YıldızÇocuklar pic.twitter.com/LxW9lLrw8M— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021
- 13:12
- 13:12
- 13:02
- 12:49
- 12:49