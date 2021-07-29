TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına karar vermişti.

TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda Seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartlarını belirledi.

Koronavirüs aşısını yaptırmış kişiler, HES kodlarıyla stadyumlarda yerlerini alabilecek.

Aşı olmamış ya da Covid-19 hastalığına yakalanmamış taraftarlar ise maçtan 48 saat önce PCR testi yaptıracak.

Covid-19'a yakalanmış ancak aşı tarihi henüz gelmemiş taraftarlar da yine HES kodu ile stadyumdaki yerlerini alabilecek.

[Kaynak: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig için seyircilerin stadyumlara giriş şartları

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig’in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.*

3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

4. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.**

5. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için seyircilerin stadyumlara girişi kriteri

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.

* Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.

** Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.