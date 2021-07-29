Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya Atletizm Takımı karantinaya alındı
Koronavirüse yakalanması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekilen ABD'li sporcu Sam Kendricks ile temasta olduğu tespit edilen Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi.
Avustralya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin atletizm takımında yer alan 63 sporcunun, tedbir amacıyla kendilerini odalarında karantinaya aldıkları ve bugün Covid-19 testine girecekleri belirtildi.
Rio 2016'da bronz madalya kazanan, 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karantina süresi içinde yarışlara katılamayacağı gerekçesiyle Tokyo 2020'den çekildiğini duyurmuştu.
Tokyo Olimpiyat Komitesi, oyunlara akredite olarak yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının, 20'si sporcu olmak üzere 193 kişiye çıktığını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs 2020 Olimpiyat
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