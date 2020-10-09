Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla yarışan 17 yaşındaki milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Kovid-19 sürecinde Avrupa pistlerinde çıktığı yarışları değerlendirdi.

Sezon hazırlıklarına, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde salgın öncesinde başladıklarını belirten milli sporcu, "2019 Aralık ayından itibaren Mart 2020'ye kadar Sakarya Akyazı'daki Kenan ağabeyin pistinde 3-4 kamp yapmıştık. Milli sporcular 5 kişi piste gittik, Kenan ağabey bizi evinde misafir ederek, antrenman yaptırdı, yeni şeyler öğretti. Sezon da temmuz ayına sarktı, biz de daha fazla kamp yaptık. Kenan ağabey bizimle 6-7 kamp yaptı, bizi sezona en iyi şekilde hazırladı. Pandemi süreci bizim için daha çok antrenman süreci oldu." diye konuştu.

Bahattin Sofuoğlu, 2 Ağustos'ta İspanya'da şampiyonanın ilk etap yarışında antrenman ve sıralama turlarının beklediklerinden daha iyi geçtiğini belirtti.

"İspanya'da ilk yarışta son virajdan 3. çıktım fakat bir yarışçı ile temas yaşadım ve 6. sıraya geriledim ve ilk yarışı öyle bitirdik. Potansiyelimizi görünce hedefimizi en yukarıya diktik. Ertesi gün ikinci yarışta 8. sıradan start almıştım 4. turdan itibaren birinciliğe yerleştim ve ilk birinciliğim nasip oldu. O klasmanda ilk podyumumu yaptım, o gün çok mutluydum, benim için bu bir ilkti. Sonra 8 Ağustos'ta Portekiz'de yarıştık, bu yarışta da antrenman seanslarında sürekli ilk beşteydik. İkinci antrenmanda bir kaza yaşadım, ufak bir kazaydı ama o kaza aklımda kalınca Superpole'de iyi şeyler yapamadım. O yarışta önümde çok büyük kazalar oldu. Çok şükür önümde olan kazalardan kurtuldum o yarışın ikisini de 5. bitirmek nasip oldu, hedef tabii ki podyumdu."

Daha sonra yarışlara ara verildiğini ve Kenan Sofuoğlu ile antrenmanlara devam ettiklerini ifade eden genç milli sporcu, "Sonra Aragon Pisti'nde yarıştık, o pist çok virajlı bir pist, viraj konusunda kendime ve motoruma güveniyorum. Ama düzlük alanda diğer markaları yakalayabilmem zor oluyor." dedi.

Sıralama turlarında motordan kaynaklı hataları iyi belirlediklerini ve bunu teknik ekiple gidermeye çalıştıklarını dile getiren Bahattin Sofuoğlu, "Aragon'daki birinci yarışta 22. sıradan start aldım ve 6. sıraya kadar yükselmiştim, o hızla giderken bir hatamdan dolayı ön lastiği kaybettim ve sezonun en büyük kazasını yaşadım. Ertesi gün ikinci yarışta ise ön grubu yakalayabilmek mümkün olmadı, bir sürücüyle yaşadığım temas sonucunda o düştü, beni de düşürdü, o yarışlardan puan çıkartamadık." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve kendisinin İspanya'daki bir sonraki yarışlar için antrenmanlara devam ettiklerini anlatan milli sporcu, "Dağa tırmandık, bisiklet sürdük, koşu yaptık, fonksiyon hareketler yaptık ki kafamızı da vücudumuzu da olabildiğince güçlendirmeye çalıştık. Ertesi hafta ikinci Aragon yarışlarında bu sefer ilk antrenmanlardan itibaren ben sürekli ilk 5'in içerisindeydim. Motordaki vites sıkıntısını sıralama antrenmanında çözmüştük." şeklinde görüş belirtti.

İspanya'da pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Aragon Pisti'nde 5 Eylül'deki yarışta pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olduğunu hatırlatarak, "Orada sıralama antrenmanında pist rekoru kırarak 'Süperpole' aldım, birinci sıradan kalkmaya hak kazandım. Bu da benim için ve Türkiye için ilkti. Yarışı sürekli ilk 3'te devam ettirirken son viraja iyi girdim ve ikinci sıraya geldim, birinciyle de aramda çok az fark vardı; 0.42 salise vardı o diskalifiye olan (Rodriguez Nunez) çocukla. Yarışı 2. bitirdik, o pilot (Rodriguez Nunez) diskalifiye olunca bizi birinciliğe yükselttiler." şeklinde konuştu.

Daha sonra İspanya Aragon'da dördüncü etap ikinci yarışında 3. olarak podyuma çıktığını hatırlatan milli sporcu, "Sezonun en iyi yarışıydı benim için o pistte, hem 'süperpole' hem birincilik hem üçüncülüğüm vardı. Orada şampiyonada üçüncülüğe geri yükseldik." dedi.

Bahattin Sofuoğlu, bir haftalık aradan sonra Barselona pistine çıktıklarını, bu pistin İspanyollar dışındaki pilotlar için çok yeni olduğunu ifade etti.

"Sıralamalarda ilk 10'un içerisinde değildik, beklediğimiz gibi geçmedi. Son şans yarışına katıldık, hava yağmurluydu bazı şanssızlıklar oldu. Son şans yarışında 2. olunca yarışa katılmaya hak kazandık ama bu sefer 31. sıradan katılacaktık. Bir de ilk yarış yağmurluydu kendimi öne atmaya çalıştım ama öndeki sürücülerin yağmur suları görüşü engelliyor, tehlikeli bir yarıştı. O yarışı riske alamadım 9. sırada bitirdim. Ardından ikinci günkü yarışta kafam rahattı önlere gelebiliyordum, yine 31. sıradan start almıştım, son 2-3 tur kala ilk 5'teydim ve son tur ilk viraja birinci girdim, herkes podyum bekliyordu, ben de podyum bekliyordum. Fakat keskin bir son viraj var orada pilotların ne yapacağı belli olmuyor, o viraja girerken ben atak yaptım, arkadan gelen sürücü de atak yaptı hem bana çarptı hem öndekine çarptı. Bu sefer arkadaki sürücülerin önü açıldı, ben çok şükür düşmedim onların ikisi düştü, nasıl kurtardım motoru bilmiyorum, Rabbim nasip etti de motoru kurtardım. Virajdan çıkmıştım geri döndüğümde 10. sırada gördüm kendimi ve yarışı öyle bitirdim."

Fransa'da ilk yarışta 3. oldu, ikinci yarışta lastik hatası yarıştan etti

Son olarak 3 Ekim'de Fransa'da yarışan milli sporcu, "Şampiyonada oraya yine 3. geldik fakat birinci ile 2. arasındaki fark açılıyordu. Antrenmanlar güzel geçti, ilk 5'teydik. Sıralamada yine 'süperpole' alma şansım vardı, öyle gözüküyordu fakat son anda ufak saliselerle beşinciliğe geriledim. İlk yarışta çok yağmurluydu, yağmur lastikleriyle çıktık. Zor geçti ve yarışı 3. sırada bitirdik." ifadelerini kullandı.

Ertesi gün Fransa'da ikinci yarış için ısınma turlarında 3-4 kez en iyi zamanı koştuğunu anlatan milli motosikletçi, "Yarışa geldiğimizde kendimize çok güveniyorduk, yine podyum görürüz diyorduk ama hedefimiz yine birincilikti. Herkes 'yağmur yağmayacak kuru olacak' dedi. Böyle olunca biz kuru lastiği taktık ve yarış başlar başlamaz, yağmur damlaları düştü. Ardından kurur gibi oldu, ilk sıralara geldim, sonra yağmur bir bastırdı beyaz bayraklar havalarda uçuştu. Herkeste yağmur lastiği var, birinci sıradan başlayan pilotta da kuru lastik vardı, mecbur pite girdim, lastik hatası bizi yarıştan etti." şeklinde görüş belirtti.

Bahattin Sofuoğlu, "Salgın sürecinde ağustos ayının başından sonra çıktığımız yarışlarda 4 kez podyuma çıktım, 'Süperpole' ile 5 kez. Bu yarışlarda 2 kez birinci, 2 kez üçüncü ve bir sıralama birinciliği kazandım." dedi.

Yamaha takımının motoru geliştirmesine yönelik de milli sporcu, "Yamaha'nın viraj avantajı diğer motorlara göre çok fazla, ama bazı Kawasakiler düzlükte bizim motordan farklı oluyor. Biz avantajımızı virajda kullanıyoruz, ben motorumu çok seviyorum. Geçen yıl Kawasaki pilotuydum, hiçbir başarım olmamıştı, bu sene motorumdan çok memnunum. Takımdan da çok memnunum en ufak bir sıkıntım olsun söylüyorum; direk çözülüyor." şeklinde konuştu.

Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ancak bunun artık mümkün olmadığına işaret eden Bahattin Sofuoğlu, "Portekiz'deki son yarışlarda iki kez birinci olsam da topladığım puanlar genel klasmanda birinciliğe yetmiyor. Bu sene şampiyon olamıyoruz, ama ikincilik ya da üçüncülüğü koruma şansımız var. Hedefimiz en iyisini yaparak sezonu 2. sırada bitirmek, ya öyle olur ya da 3. sırayı koruruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Spor'a yarışları canlı olarak aktardığı için çok teşekkür eden milli sporcu, ailesinin de yarışları izlediğini büyük sevinç yaşadıklarını, ilk yarışta birincilik gelince annesinin de çok duygulandığını söyledi.

Bahattin Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini, sözlerine ekledi.