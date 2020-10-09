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Milli binici Derin Demirsoy İspanya'da birinci oldu
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Vejer De La Frontera bölgesinde düzenlenen CSI3* Engel Atlama Yarışları'nda birinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, dün koşulan 145 santimetre kategorisindeki yarışta "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla ilk sırayı aldı.
Organizasyon, 11 Ekim Pazar günü sona erecek.
Etiketler: Milli binici Derin Demirsoy İspanyaSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 13:45
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