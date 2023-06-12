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Spor
AA 12.06.2023 14:32

Milli motosikletçiler Yunanistan'da kürsüye çıktı

Milli motosikletçiler Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nı kürsüde tamamladı.

Milli motosikletçiler Yunanistan'da kürsüye çıktı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen BMU Avrupa Şampiyonası'nda, 27 Türk sporcu mücadele etti.

Serez Pisti'ndeki şampiyonada F600 sınıfında Muammer Nuri Karakaya ve Cafer Çömlek hafta sonu yapılan iki yarışta da ödül kürsüsüne çıktı. Muammer Nuri 2 yarışta birincilik, Cafer ise yine 2 yarışta da üçüncülük elde etti.

F1000 sınıfında iki farklı yarışta da birinciliği Harun Akgün kazandı. SSP300 sınıfında yer alan Mert Konuk ilk yarışı birinci, ikinci yarışı üçüncü, SSP sınıfında Furkan Eryılmaz ilk günkü yarışta üçüncülüğü elde etti.

Takımlar sıralamasında ise Türkiye, cumartesi gününü birincilikle, pazar gününü de üçüncülükle tamamladı.

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