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Spor
AA 12.06.2023 13:53

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i transfer etti.

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaştı. Oyuncu ile resmi sözleşme  sağlık kontrollerinin ardından sezon başı kampında imzalanacak.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini duyurdu.

"Yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım"

Videoda Kent'in açıklamalarına yer verildi.

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın."

Ryan Kent, 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 3 gole imza attı.


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