Son Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona Pisti'ndeki 20 turluk ilk yarışa 8. sıradan başladı.

İlk turlardan itibaren Alvaro Bautista ile liderlik mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre ikinci sırada devam ettikten sonra bitime 3 tur kala dördüncü sıraya kadar geriledi.

Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Barselona'da rakipleriyle büyük çekişme yaşadığı ilk yarışta damalı bayrağı, 5. sırada geçti.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, Yamaha pilodu Garrett Gerloff da üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, 25 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de ikinci yarışta piste çıkacak.