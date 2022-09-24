Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım Faroe Adaları'nda yürüyüş yaptı
[Fotograf: AA]
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı.
Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü.
Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Faroe Adaları ile Türkiye arasındaki karşılaşma, Torsvollur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapılacak.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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