Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedro, sarı-lacivertli takımla ilgili bilgileri daha önceden aldığına dikkat çekti.

"Ama buraya geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin gerçekten çok büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüm. Büyük taraftara sahip bir takım. Kazanma hırsı olan, şampiyonluklar için oynayan bir takım. Zaten beni Fenerbahçe'ye getiren koşullar da bunlar oldu. Bu takımın büyüklüğü, taraftarların göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi."

Pedro, Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Özellikle benim İtalya'da arka arkaya geçirdiğim iyi sezonlardan sonra bu tarz şeylerin konuşulması normal. Çok fazla şey konuşuldu ama en iyi cevabın, en doğru cevabın benim burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den teklif geldiği zaman çok çabuk gelişti süreç. Çünkü hemen kabul ettim. Böyle büyük bir takımda oynamayı çok istiyordum. En doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum."

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

Pedro, takımın iyi gittiğini ve son oynadıkları maçta da iyi bir skor elde ederek bunu gösterdiklerini kaydetti.

"Çalışmalarımızı en iyi şekilde sahaya yansıttık. Takımımızda birlik havası hakim. Sahada kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü sergiliyoruz. Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların, onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son oynadığımız maçta çok pozisyon ürettik, başarılı bir maç çıkardık. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum."

Pedro, Türkiye ligini de değerlendirdi.

"Brezilya'da biraz daha teknik futbol, İtalya'da ise taktiksel futbol oynanıyor. Ama buraya gelmeden önce burada oynamış bazı oyuncularla konuşmuştum. Konuştuklarım, burada çok rekabetçi bir lig oynandığını, fiziksel anlamda zorlu ama aynı zamanda teknik bir futbol oynandığını söylemişti. Burada futbolu gördüğümde şaşırmadım. Dışarıdan görmüştüm Türkiye ligini ama oynadıkça daha yakından tanıma fırsatı buldum. Ligle ilgili beni şaşırtan bir şey olmadı."

Pedro, maçlar oynadıkça fiziksel anlamda yüzde yüzüne ulaşacağını düşündüğünü aktardı.

"Ekim ayında çok fazla maç yapacağız. Dolayısıyla her geçen gün fiziksel formumun en üstüne daha çabuk ulaşacağım. Ama benim için önemli olan aslında takım arkadaşlarıma ve ülkeye olabildiğince iyi bir şekilde adapte olmak."

"Taktiksel anlamda pek fazla fark görmüyorum"

Fenerbahçe'deki hücum düzeni ve adaptasyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Joao Pedro, oyun sisteminin işini kolaylaştırdığına işaret etti.

"Tabii özellikle birlikte oynadığınız oyuncuların özellikleri farklı olabiliyor. Aynı zamanda farklı bir lige geldim. 8 yıl aynı ligde oynadıktan sonra farklı bir lige gelmek, tabii ki değişik bir durum oluyor. Adaptasyon kolay olmayabiliyor. Sadece saha içinden bahsetmiyorum. Saha dışında da, aileniz için, çocuklarınız için yeni bir düzen oluyor. Ama ben doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Taktiksel anlamda da pek fazla fark görmüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Taktiksel anlamda bir endişem yok."

Joao Pedro, takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

"Desteklerini, tutkularını hissetmek bizim için inanılmaz bir his. Ben basketbolu çok seviyorum. Ve Kobe (Bryant), 'taraftarlar para verip bize vakit ayırıyorsa, bizim her şeyimizi vermemiz gerekiyor' diyordu. Taraftarlar bizim için her şeyini veriyor. Oyuncular olarak bizim de aynı şekilde karşılık vermemiz gerekir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde oynadığımız her maçta inanılmaz bir atmosfer oluyor."

"Her pozisyon için çok fazla iyi oyuncu var"

Oynadığı bölgedeki rekabet ve penaltı atışlarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Pedro, oyuncular arasındaki rekabetin, takım için iyi, hatta mükemmel olduğunu söyledi.

"Çünkü büyük takım budur. Elinizde çok fazla opsiyon olması gerekir. Biz de bu anlamda şanslıyız. Çünkü kadromuzda her pozisyon için çok fazla iyi oyuncu var. Hatta şöyle şaka yapıyoruz; artık seçim yapmak hocamızın problemi. Ama aslında bu bizim için bir çözüm. Elinizde ne kadar çok oyuncu olursa, elinizde o kadar çözüm olur. Rakibe göre tabii ki oynayan isimler değişebilir ama kadromuzda çok iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu da birbirimizin seviyesini yukarı çekiyor. Otomatik olarak takımın da seviyesi yukarı çıkmış oluyor."

Milli takım umudu

Pedro, İtalya milli takımında oynama beklentisiyle ilgili de açıklamada bulundu.

"Fenerbahçe'de oynadığım müddetçe milli takımın beni izlememesi, beni görmemesi mümkün değil. Bu kadar büyük bir takımda oynadığınız zaman muhakkak izleniyor olacaksınız. Artık geri kalanı benim performansıma kalmış. İyi bir performans sergilediğim zaman milli takıma çağrılacağıma inanıyorum."

Çok fazla gol atmak istediğini ve bunun için çok çalıştığını vurgulayan Pedro, "Şu ana kadar çok fazla forma şansı bulamadım. Sezon için kendime bir gol sayısı hedefledim ama bunu söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Pedro, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 2 Ekim Pazar günü oynayacakları maçla ilgili olarak da konuştu.

"Evet gençken çok fazla derbi izlemiştim. Galatasaray'a karşı oynanan derbileri de izlemiştim Alex'in oynadığı dönemde. Şu andaki tek hedefimiz, pazar günkü maça en iyi şekilde hazırlanmak . İyi çalışıyoruz. O zamana kadar iyi beslenip, iyi uyuyup, rakip videoları izleyerek en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Bu arada basın mensuplarına açıklamada bulunduğu sırada kafasında uçan bir arıyı elleriyle yakalayan Joao Pedro'yu arı soktu.