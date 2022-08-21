Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü'den Avusturya'da dördüncülük
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası 13. ayak yarışını 4. sırada bitirdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 4,3 kilometre uzunlundaki Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarışta, milli sporcu Deniz Öncü 4. oldu.
Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer almış ve bu sezon ilk podyum sevincini yaşamıştı.
Etiketler: Avusturya
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