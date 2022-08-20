Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı
Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, Alman Deni Nakaev ile karşılaştı.
Milli sporcu rakibine 7-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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