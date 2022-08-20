Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, Alman Deni Nakaev ile karşılaştı.

Milli sporcu rakibine 7-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

