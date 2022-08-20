Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal üç puanı üç golle aldı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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