Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı
Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.
Münih'te düzenlenen organizasyonda Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, 2022 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası takımlar finalinde 246.162 puanla 3. olarak bronz madalya kazandı! pic.twitter.com/7kjl5c7kZN— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 20, 2022
Milli sporcular elde ettikleri başarıyı birbirlerine sarılarak kutladı.
Takımlar finali sonunda Büyük Britanya birinci olurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.
Avrupa'nın en iyi cimnastikçileri gülümsüyor!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 20, 2022
Ahmet Önder çekiyor pic.twitter.com/3ZYDKbrDnZ
Etiketler: Cimnastik
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