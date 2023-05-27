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Spor
AA 27.05.2023 14:12

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İtalya'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyumu hedefliyor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında podyumda yer almak istiyor.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İtalya'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nda podyumu hedefliyor
[Fotograf: AA]

MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Sofuoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek 5. ayak yarışın hazırlıklarını Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Şampiyonanın 4. ayağının ilk yarışında üçüncü olan, ikinci yarışı ise kazanarak ilk defa podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, başarısını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Hedefim belli"

Bahattin Sofuoğlu, geçen sezon İspanya'da 5'inci olarak sezonun en iyi derecesini yaptığını söyledi.

Sofuoğlu, bu sezon ise yine İspanya pistindeki ilk yarışta rakibiyle son düzlüğe kadar kafa kafaya mücadele verdiğini belirtti.

"6 saliseyle öne geçtim. Çizgiyi geçerken de koşucular gibi kafamı uzattım ve podyumda yer almayı başardım."

Sofuoğlu, yarış sonrasında Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun kendisine hatalarını ve ne yapması gerektiğini söylediğini aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yarışa 9. sıradan kalktım. Daha kontrollü sürdüm, lastiğimi harcamamaya, kendimi yormamaya çalıştım. Son tura geldiğimde de elimden geleni yaptım ve yarışı birinci bitirmek nasip oldu. Bu şampiyonadaki ilk birinciliğimdi, çok mutlu oldum. Sürpriz oldu bana da.

Yarıştan sonra Türk bayrağını birincilikle dalgalandırmak güzel oldu. İtalya yarışlarına hazırlanıyorum. Bu yarışta pol pozisyonumuz var. İnşallah 2 yarışta da podyum yapmak, yarış kazanmak nasip olur."

Sofuoğlu, sezona istediği gibi başlayamadığını, son yarışla genel klasmanda 15. sıradan 6'ncılığa yükseldiğini kaydetti. 

"Hedefim belli. 'Ya nasip' diyeceğim. Zor ama imkansız değil."

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