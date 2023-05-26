Tur atlayan 2. takım Eyüpspor oldu

Yeni Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.
Spor Toto 1. Ligi Play-off 1. turunda Sakaryaspor'u evinde mağlup eden Eyüpspor yarı finale yükseldi.
Normal süresi 0-0 tamamlanan müsabakanın 120. dakikasında Eyüpspor attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı.
Play-off 1. turunu kazanan Eyüpspor yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (İbrahim Has dk. 90), Michal Jan Nalepa, Hakan Yavuz (Dmitrov dk.58), Odise Roshi (Deni Milesovic dk.113), Dmytro Grechyshkin (Mehmet Akyüz dk.120), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Kasongo
Eyüpspor: Harun Tekin, Santos, Sinan Kurt (Recep Niyaz dk.103), Mehmet Murat Uçar, Ryan Babel (Del Valle dk.83), Dibba (Umut Bulut dk.66), Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk.103), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Melih Kabasakal (Alpaslan Öztürk dk.108), Cenk Ahmet Alkılıç (Halil Akbunar dk.66)
Gol: Alpaslan Öztürk (dk. 120) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Bülent Uzun (Sakaryaspor), Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar (Eyüpspor)