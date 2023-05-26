Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/İHA 26.05.2023 22:46

Tur atlayan 2. takım Eyüpspor oldu

Spor Toto 1. Ligi Play-off 1. turunda Eyüpspor ev sahibi Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tur atlayan 2. takım Eyüpspor oldu
[DepoPhotos]

Yeni Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Spor Toto 1. Ligi Play-off 1. turunda Sakaryaspor'u evinde mağlup eden Eyüpspor yarı finale yükseldi.

Normal süresi 0-0 tamamlanan müsabakanın 120. dakikasında Eyüpspor attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı.

Play-off 1. turunu kazanan Eyüpspor yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (İbrahim Has dk. 90), Michal Jan Nalepa, Hakan Yavuz (Dmitrov dk.58), Odise Roshi (Deni Milesovic dk.113), Dmytro Grechyshkin (Mehmet Akyüz dk.120), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Kasongo

Eyüpspor: Harun Tekin, Santos, Sinan Kurt (Recep Niyaz dk.103), Mehmet Murat Uçar, Ryan Babel (Del Valle dk.83), Dibba (Umut Bulut dk.66), Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk.103), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Melih Kabasakal (Alpaslan Öztürk dk.108), Cenk Ahmet Alkılıç (Halil Akbunar dk.66)

Gol: Alpaslan Öztürk (dk. 120) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Bülent Uzun (Sakaryaspor), Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar (Eyüpspor)

ETİKETLER
TFF TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Letonya'yı 75-51 mağlup etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Zeytinburnu'nda tramvay tırın dorsesine çarptı
23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı
23:00
ABD başkanlığına aday olan DeSantis, ilk 24 saatte 8,2 milyon dolar bağış topladı
22:58
Kongre baskınındaki suçunu itiraf eden Oath Keepers üyesi Watkins, 8,5 yıl hapis cezası aldı
22:52
Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı
22:56
Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
FOTO FOKUS
Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı
Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ