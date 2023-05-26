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Spor
AA 26.05.2023 22:18

A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Letonya'yı 75-51 mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Letonya'yı 75-51 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Letonya'yı 75-51 mağlup etti
[Fotograf: AA]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarımermer, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ve A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, salonda takip etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Müsabakaya ay-yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek ilk 5'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 41-33 önde tamamlayan milliler, salondan da 24 sayı farkla 75-51 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya'ya 83-70 yenilmişti.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki üçüncü ve son maçında yarın saat 19.00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.

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