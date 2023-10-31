Milli karatecilerden Budapeşte'de büyük başarı

Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan, 103 ülkenin katıldığı Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda, 4 altın madalya alan Japonya ve 2 altın madalya kazanan Mısır’ın ardından dünya sıralamasında 3. sıraya yerleşen milli karateciler, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

[Fotoğraf: İHA]

Dünya şampiyonalarında 2014 yılından beri altın madalya alamamanın telafisini ve en son 1998 yılında takım sıralamasındaki 3.'lük derecesini daha iyi madalyalarla geçmenin mutluluğunu yaşayan sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılında yine Türk sporuna armağan etti.