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Spor
AA 31.10.2023 17:08

VakıfBank Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

VakıfBank Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti
[AA Arşiv]

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Zehra Güneş, Carutasu, Gabi, Ogbagu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Thompson, Aylin Acar, Van Aalen)

Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Yordanova, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Kunzler, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

Setler: 25-16, 22-25, 25-16, 25-19

Süre: 102 dakika (22, 30, 24, 26)

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

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