WTA Finalleri'nde Iga Swiatek ve Coco Gauff rakiplerini mağlup etti

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Iga Swiatek, Marketa Vondrousova'yı mağlup etti

Chetumal Grubu'nda mücadele eden dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 7 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova'yı 1 saat 39 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Coco Gauff, Ons Jabeur'ı mağlup etti

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Tunuslu Ons Jabeur'u 6-0 ve 6-1'lik setlerin ardından zorlanmadan 2-0'la geçerek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.

Turnuvada dün, Bacalar Grubu'nda yer alan dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Yunan Maria Sakkari'yi; ABD'li Jessica Pegula ise Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek ilk maçlarından zaferle ayrılmıştı.

Toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvasında yarın Sabelenka-Pegula, Rybakina-Sakkari maçları oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar kupaya ulaşacak.