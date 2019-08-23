Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş tatamiye çıkacak.
Japonya'da 25 Ağustos Pazar günü başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 8 sporcu temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya, 149 ülkeden, 347 kadın ve 519 erkek sporcu katılacak.
Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona ferdi karşılaşmaların ardından 1 Eylül Pazar günü yapılacak karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.
Şampiyonada Türk sporcuların maç programı ise şöyle;
25 Ağustos Pazar
Kadınlar 48 kilo: Gülkader Şentürk
Erkekler 60 kilo: Mihraç Akkuş
26 Ağustos Pazartesi
Kadınlar 52 kilo: İrem Korkmaz
Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal
27 Ağustos Salı
Erkekler 73 kilo: Bilal Çiloğlu
28 Ağustos Çarşamba
Erkekler 81 kilo: Vedat Albayrak
29 Ağustos Perşembe
Erkekler 90 kilo: Mikail Özerler
31 Ağustos Cumartesi
Kadınlar +78 kilo: Kayra Sayit
1 Eylül Pazar
Karma takımlar müsabakaları
Kaynak: AA