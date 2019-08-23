Barcelona, Brezilyalı yıldız için ısrarını sürdürse de Paris Saint-Germain teklifi inatla reddediyor.

27 yaşındaki futbolcunun diğer talibi Real Madrid'de ise sessizlik hakim. Eflatun-beyazlıların bu transfer için fırsat kolladığı ve doğru zamanda devreye girmek istediği iddia ediliyor. Buna karşın Neymar'ın tercihininse eski takımından yana olduğu konuşuluyor.

Keylor Navas'ın 5 yıldır süren Real Madrid macerası son bulacak gibi görünüyor. Kosta Rikalı kaleci, Paris Saint-Germain'den aldığı teklif sonrası yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Deneyimli oyuncunun, bu talebi üzerine eflatun-beyazlılar da yedek kaleci için arayışlarını yoğunlaştırdı. Madrid ekibinin listesinin ilk sırasındaysa Napoli'nin kalesini koruyan Pepe Reina'nın olduğu belirtiliyor.

Emre Can, Juventus ile yol ayrımında

Juventus, Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can ile yol ayrımında. Rabiot ve Ramsey'nin transferlerinden sonra gözden düşen 25 yaşındaki oyuncunun Sarri'nin planları arasında yer almadığı ve iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacağı ifade ediliyor. Başarılı futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain yer alıyor.

Tottenham’ın sağ beki Serge Aurier, İtalya yolunda. Fildişi Sahilli oyuncu, Milan ve eski takımı Paris Saint-Germain'in takibinde bulunuyor.

Buna karşın Londra ekibi, Trippier'in satışıyla bu bölge için tek oyuncu konumuna gelen Aurier'yi bırakmak istemiyor.

Adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılan Mario Mandzukic Almanya'ya mı dönüyor? Bayern Münih'in, eski oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Juventus'un 15 milyon euro bonservis talep ettiği 33 yaşındaki futbolcunun da, yeniden Bundesliga'da oynamaya sıcak baktığı söyleniyor.

Kaynak: TRT SPOR