Transferin hızlı takımı İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 ismi daha kadrosuna katıyor. 16 oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılılar, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen yıldız forvet Emmanuel Adebayor'u renklerine bağlamak üzere.

Oyuncu ile ön protokol imzaladıklarını belirten Başkan Erol Bedir, "Sağlık kontrollerinden sorun ya da son anda herhangi bir pürüz çıkmazsa Pazartesi günü imzayı atacağız" dedi.

Bonservisi elinde

Sezon sonunda Başakşehir ile olan sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalamayan golcü oyuncu, bonservisini elinde bulunduruyor.

Geçen sezon 19 maçta forma giyen Adebayor, 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

2 transfer daha var

Başkan Erol Bedir, Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Paul Georges Ntep ve İsviçre ekibi Sion'da top koşturan Adryan Adryan Tavares transferlerini de noktalayacaklarını kaydetti.

Her iki oyuncu ile de anlaştıklarını belirten Bedir, pürüz çıkmaması durumunda kısa süre içinde resmi sözleşmelerin imzalanacağını ifade etti.

İstikbal Mobilya Kulübü Başkanı Erol Bedir, bu 3 isimle birlikte transfere nokta koyacaklarını da kaydetti.

Kaynak: AA