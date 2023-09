Milli judocular 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyaya odaklandı

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Bakü Grand Slam için kamp yapan milli judoculardan Münir Ertuğ ve Kayra Sayit, açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'de Kağıtspor Kulübü'nde 11 yıl önce judoya başladığını belirten +100 kilodaki Münir Ertuğ, "Bakü Grand Slam, olimpiyata puan vermesi açısından önemli. Burada alacağımız madalyalar olimpiyat yolunda bizi rahatlatacak. Hedefimiz Bakü'de şampiyonluk." dedi.

Ertuğ, milli takımda 4 ay önce yeni bir ekiple çalışmaya başladıklarını hatırlattı.

"Şu an çok memnunuz. Takımın performansı git gide artıyor zaten Zagrep'te de bunun meyvelerini topladık. İnşallah daha da iyi olacak, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda adım adım kendimizi kotaya atmaya çalışıyoruz. Şu an ben de dahil 6-7 sporcu olarak kotadayız, Allah'ın izniyle kendimizi Bakü'de garantiye alıp hepimiz elimizden gelen her şeyi yaparak, Paris'e şampiyon olmaya, madalyalar almaya gideceğiz."

Ertuğ, 2024 Paris'e kısa bir zaman kaldığını dile getirdi.

"Paris'ten sonra tabii ki de hedefimiz 2028 Los Angeles, oraya inşallah olimpiyat madalyalı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bütün takım arkadaşlarım genç bir jenerasyonuz hatta Bakü'den sonra Portekiz Gençler Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Genç bir takımız, bir kaza bela olmazsa 2032'ye kadar bu takımın çok iyi şeyler başaracağına inanıyoruz."

Türk judosu adına hasret kalınan olimpiyat madalyasının üzerlerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin de Ertuğ, şöyle konuştu:

"En son 2000 Sidney Olimpiyatları'nda Hüseyin Özkan ile altın madalya kazanmıştık. Ayrıca Hüseyin Özkan benim hocamdır da ondan beridir bir madalya alamadık. Tabii ki bu bizi üzüyor ama artık takım olarak kazanacağımıza inanıyoruz. Takımda hiç kimsenin acaba alamaz mıyız gibi bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum çünkü takım olarak bir birimize çok inanıyoruz. Takım ruhu geri geldi diyebiliriz. Bu doğrultuda 2024 Paris'te şeytanın bacağını kıracağız diyebiliriz."

"Olimpiyatta altın madalya istiyoruz"

Milli judoculardan Kayra Sayit ise katıldığı her turnuvada altın madalya için tatamiye çıktığını ifade etti.

"2024 Paris Olimpiyatları için kamplarda çok yoğun çalıştık, antrenmanlar iyi gidiyor. Olimpiyat için kota puanı lazım, bunun için takım Bakü'ye gidiyor. Ben Bakü'ye gitmeyeceğim, biraz kondisyon çalışmam gerekiyor ama biz olimpiyata çok hazır gideceğiz. 2024 Paris'te altın madalya bekliyorum, inşallah Paris'te olacak. Bakü'den sonra milli takımla beraber Fransa'da Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacağım. Hedefimde her zaman altın madalya var. Antrenman üstüne antrenman yapıyoruz çünkü olimpiyatta altın madalya istiyoruz."

Judo Milli Takım Antrenörü Onur Akgün ise, başantrenör Irakli Uznadze ile yaklaşık 4 aydır sürdürdükleri kamp çalışmaları neticesinde 2024 Paris Olimpiyatları'na 6 kadın, 6 erkek toplam 12 milli judocu ile katılmayı planladıklarını söyledi.

"Olimpiyat için yatıp olimpiyat için kalkan bir federasyon başkanımız var" diyen Akgün, "Onun için tek hedefimiz olimpiyatta madalya almak ve ülkemizi gururlandırmak." ifadesini kullandı.