Milli sporcular olimpiyatlara Kastamonu'daki tesiste hazırlanacak

Bünyesinde eğitim ve dinlenme merkezi, 5 spor ve fitness salonu, sporcu sağlık merkezi, atletizm pisti ile açık spor sahalarının yer aldığı Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nin yapımında son aşamaya gelindi.

Ilgaz Dağı'nın hemen yanında yaklaşık 500 dekar alana inşa edilen merkez, çam ağaçları arasında oksijenin yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Altunsoy, Gözgeç ve Huysuz'a tesis hakkında bilgi verdi.

Altunsoy, merkezin Türkiye'deki sayılı tesislerden biri olduğunu söyledi.

Merkez hakkında bilgi veren Altunsoy, "Merkezde 144 yatak kapasiteli bir otel, ulusal ve uluslararası sempozyumların yapılacağı bir alan var. Eğitim salonları ve kongre salonu olacak. Bütün mili takımların kamp yapacağı beş büyük antrenman salonumuz var. Bin metrekare üzerine kurulu tam teşekküllü bir fitness salonu yapıldı. Atletizm sahası mevcut. Ayrıca basketbol, voleybol ve hentbol branşlarına uygun tesislerimiz de var." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Altunsoy, olimpiyat sporcularının burada şampiyonalara hazırlanacağını aktardı.

"Bu merkezi öncelikle olimpiyatlara hazırlık amacıyla kullanacağız. Başta bireysel sporlar, boks, judo, güreş, tekvando, eskrim burada hazırlanacak. Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık için burayı 7/24 kullanacağız. Sayın Bakanımız özelikle buranın hızlıca açılması için bizi talimatlandırdı. Burayı spor adına hizmete sokacağız. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte bu tarz tesis sayısı artacak. Bu tür tesislerin sayısı arttıkça spordaki başarımız da artacak. Kendi kamp tesislerimizde hem ulusal hem de uluslararası alanda spora hizmet etmeye devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Tesisimizi 1 ay içinde aktif hale getireceğiz"

Altunsoy, merkezde sporcuların fizik tedavi ve performans ölçümlerinin yapılabileceği sağlık merkezi de olacağını anlattı.

"Son aşamadayız. İnşallah tesisimizi 1 ay içinde aktif hale getireceğiz. Bu tür yerleri yurt dışında görür imrenirdik, artık ülkemizde de artmaya başladı. Oksijen anlamında çok iyi bir yükseklikteyiz. Her yer çam ormanı. Sporcuları psikolojik ve ruhen rahatlatacak bir yer."

Altunsoy, merkezde milli takımlar dışında sportif eğitimlerin de verileceğini belirtti.

"Antrenörlerimizin eğitimlerini de burada yapmayı düşünüyoruz. Bu merkez aynı zamanda eğitim merkezi. Onlar da olimpiyatlardan sonra ağırlıklı olarak yapılacak. Burası spor adına nokta atışı gösterilebilecek bir alan oldu. Şu an yapılanlar birinci etap. İkincisinde binicilikle ilgili bölüm düşünüyoruz. Aynı zamanda yatak kapasitesi yetmeyecek. İkinci bir otel yeri de imarda hazırlandı. Bir havuz düşünüyoruz. Bunların fizibilite çalışması yapıldı."