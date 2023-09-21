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Spor
AA 21.09.2023 11:16

Süper Lig ve 1. Lig'de 6. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi, 22 Eylül Cuma günü başlayacak.

Süper Lig ve 1. Lig'de 6. hafta fikstürü

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta, 22 Eylül Cuma günü yapılacak iki maçla başlayacak

Haftanın açılış gününde Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmaları yapılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de oynanacak.

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

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